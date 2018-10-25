10:58 | Футбол — Лига чемпионов

Касильяс вышел на второе место по числу отбитых пенальти

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Вратарь "Порту" Икер Касильяс отразил пенальти в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов с "Локомотивом" (3:1). На 10-й минуте встречи 37-летний испанец отбил 11-метровый удар Мануэла Фернандеша.

Этот пенальти стал для Касильяса четвертым отбитым в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он сравнялся с Джанлуиджи Буффоном, Грегори Купе и Андреем Пятовым. Три из четырех 11-метровых Касильяс отразил, выступая "Реал" (1988-2015).

Рекорд принадлежит известному немецкому вратарю Хансу-Йоргу Бутту, который отразил пять пенальти в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Касильяс провел за "Порту" 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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