Касильяс увеличил отрыв по матчам в Лиге чемпионов

Икер Касильяс вернулся в ворота "Порту" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Голкипер проводит первую игру в еврокубке с сентября прошлого года. Для него это 167-я встреча в Лиге чемпионов, по данному показателю он с большим отрывом занимает первое место.

Вторым идет Хави, который всю карьеру в Европе провел в "Барселоне". У хавбека 151 встреча в Лиге чемпионов. Из действующих футболистов ближайшим преследователем Касильяса является его бывший партнер по "Реалу" Криштиану Роналду. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в эти минуты играет в Париже против "ПСЖ". Это 148-й матч португальца в Лиге чемпионов.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Порту"