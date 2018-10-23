Касильяс побывал на Красной площади и перепутал "Локомотивы"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс побывал на Красной площади в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива". Голкипер выложил фото в своем Твиттере.
– После прошлого посещания Москвы во время чемпионата мира я снова в этом прекрасном городе, чтобы сыграть в Лиге чемпионом с "Локомотивом", – подписал Касильяс снимок.
При этом экс-голкипер "Реала" и сборной Испании дал ссылку на аккаунт "Локомотива" из Ташкента.
Пресс-служба московского клуба, заметив это, оставила комментарий под фотографией: "Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки. Однако наш официальная аккаунт в Твиттере находится здесь".
Después de la experiencia con @Azteca en el pasado @FIFAWorldCup de 🇷🇺, vuelvo a visitar esta bonita ciudad para afrontar la @ChampionsLeague ante @LokomotivUzb !! 🌨⚪️🌨 pic.twitter.com/gYOJCtYzFc– Iker Casillas (@IkerCasillas) 23 октября 2018 г.
Happy to see you in Moscow and wish you a pleasant walk. But here's our official acc 😀 #LMFCFCP– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 октября 2018 г.