Касильяс побывал на Красной площади и перепутал "Локомотивы"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс побывал на Красной площади в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Локомотива". Голкипер выложил фото в своем Твиттере.

– После прошлого посещания Москвы во время чемпионата мира я снова в этом прекрасном городе, чтобы сыграть в Лиге чемпионом с "Локомотивом", – подписал Касильяс снимок.

При этом экс-голкипер "Реала" и сборной Испании дал ссылку на аккаунт "Локомотива" из Ташкента.

Пресс-служба московского клуба, заметив это, оставила комментарий под фотографией: "Рады видеть вас в Москве и желаем приятной прогулки. Однако наш официальная аккаунт в Твиттере находится здесь".