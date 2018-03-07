Карвахаль повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей без поражений подряд

"Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл "ПСЖ" (2:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Защитник мадридцев Данни Карвахаль повторил рекорд ЛЧ по количеству матчей без поражений подряд для отдельных футболистов.

Карвахаль не проигрывал в Лиге чемпионов в 24 матчах подряд. Последнее поражение он потерпел с "Реалом" в мае 2015 года в полуфинале с "Ювентусом" (1:2). Такой же показатель у игроков "Манчестер Юнайтед" Нани и Патриса Эвра.