Карвахаль может пропустить два матча в Лиге чемпионов за умышленное получение желтой карточки

УЕФА намерен расследовать эпизод матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между АПОЭЛ и "Реалом" (0:6), в котором защитник мадридцев Даниэль Карвахаль получил желтую карточку, сообщает Goal. Организация планирует выяснить, намеренно ли 25-летний игрок получил предупреждение. Испанец был наказан на 90-й минуте за затягивание времени.

В этом розыгрыше Лиги чемпионов это третье предупреждение Карвахаля. Таким образом, он пропустит заключительный матч группового этапа турнира против дортмундской "Боруссии", но подойдет к плей-офф без угрозы дисквалификации.

Ранее сообщалось, что дело Карвахаля будет рассмотрено 7 декабря. Если он будет признан виновным, он будет дисквалифицирован на 2 встречи и не сыграет в первом матче 1/8 финала.