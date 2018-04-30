Карвахаль и Иско отсутствуют в заявке "Реала" на ответный матч с "Баварией"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал заявку на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с "Баварией", сообщает Marca. Защитник Дани Карвахаль и полузащитник Иско не сыграют из-за травм.

Всего в заявке мадридцев - 19 футболистов:

вратари Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан;

защитники Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марселу, Тео Эрнандес;

полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиру, Марко Асенсио, Матео Ковачич, Дани Себальос;

нападающие Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Также из-за травм в заявку не попали полузащитник Маркос Льоренте, защитники Ашраф Хакими и Хесус Вальехо.

Напомним, матч "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 1 мая. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.