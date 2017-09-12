Каррера взял 20 игроков на матч с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В составе красно-белых в Словению вылетят 20 игроков. Из основного состава отсутствует полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Оба перед вылетом не тренировались сегодня в Тарасовке в общей группе.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари - Артем Ребров, Александр Селихов;

защитники - Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;

полузащитники - Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев;

нападающие - Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.