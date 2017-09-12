Каррера взял 20 игроков на матч с "Марибором"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В составе красно-белых в Словению вылетят 20 игроков. Из основного состава отсутствует полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Оба перед вылетом не тренировались сегодня в Тарасовке в общей группе.
Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:
вратари - Артем Ребров, Александр Селихов;
защитники - Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
полузащитники - Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев;
нападающие - Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.
Матч "Марибор" - "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
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Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-12-spartak_vyletayet_v_sloveniyu/
waleriy
От всей души желаю удачного старта в лиге чемпионов Спартаку. :-)
18:03
NapoliFC
Сегодня более за коней, завтра за мясо!!!
17:17
trv71
На Денисе Давыдове можно крест ставить?
16:51
rastasick
Золотой дождь дослал патрон в ствол и ждет завтрашний цирк, с финальным свистком прозвучит выстрел,и больше не будет перлов в спартак-экспрессе))))встали в голубой круг Трубач, прапор Шматко и усатый повар, к ним присоединились колпинская котлета и егорка-бромантан,замыкают круг Игорьяклич, Серафимыч и Бубонная чума - и как в знаменитом фильме пустили соседу справа пулю в лоб))))) Это просто праздник какой-то)))
16:50
suff1x
уж марибор однозначно нужно рвать. неважно с каким счетом, но выигрывать. иначе - за место в п/о бороться будет практически невозможно.
16:02
Mad Butcher
Спартак в разы сильнее. Чистая победа на классе
15:59
Slim Taller
Марибор явный фаворит в этой паре,и ничья для Спартака будет за счастье.
15:49
visp1961
Удачи!Ждём домой с Победой!
15:28