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15:18 | Футбол — Лига чемпионов

Каррера взял 20 игроков на матч с "Марибором"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В составе красно-белых в Словению вылетят 20 игроков. Из основного состава отсутствует полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш. Оба перед вылетом не тренировались сегодня в Тарасовке в общей группе.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

вратари - Артем Ребров, Александр Селихов;
защитники - Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
полузащитники - Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев;
нападающие - Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.

Матч "Марибор" - "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" тренируется с Таски, но без Зе Луиша и Ананидзе

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-12-spartak_vyletayet_v_sloveniyu/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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waleriy

От всей души желаю удачного старта в лиге чемпионов Спартаку. :-)

18:03

NapoliFC

Сегодня более за коней, завтра за мясо!!!

17:17

trv71

На Денисе Давыдове можно крест ставить?

16:51

rastasick

Золотой дождь дослал патрон в ствол и ждет завтрашний цирк, с финальным свистком прозвучит выстрел,и больше не будет перлов в спартак-экспрессе))))встали в голубой круг Трубач, прапор Шматко и усатый повар, к ним присоединились колпинская котлета и егорка-бромантан,замыкают круг Игорьяклич, Серафимыч и Бубонная чума - и как в знаменитом фильме пустили соседу справа пулю в лоб))))) Это просто праздник какой-то)))

16:50

suff1x

уж марибор однозначно нужно рвать. неважно с каким счетом, но выигрывать. иначе - за место в п/о бороться будет практически невозможно.

16:02

Mad Butcher

Спартак в разы сильнее. Чистая победа на классе

15:59

Slim Taller

Марибор явный фаворит в этой паре,и ничья для Спартака будет за счастье.

15:49

visp1961

Удачи!Ждём домой с Победой!

15:28