Каррера – спецкору "СЭ": "Думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) высказал мнение, что красно-белые выступили хорошо, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– В чем же причина того, что "Спартак" отдал победу?
– Играть в Лиге чемпионов нелегко. По-моему мы выступили хорошо. Учитывая игру в гостях. Соперник не создавал много моментов. Это наша заслуга. Но после гола мы почему-то бросили играть. Это было рискованно.
– Шансы на выход из группы теперь меньше?
– Ты думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть? (Этот вопрос Каррера адресовал спецкору "СЭ".)
Мы делаем все для победы. Порой получается, порой нет. Наша цель – всегда выкладываться максимально. Совершая как можно меньше ошибок. Наши шансы остались такими же, как и до игры. Впереди 5 матчей. У нас одно очко, как и у "Марибора". Впереди "Севилья", впереди "Ливерпуль".
Sergey227
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01:03
IRON ABON
Шансы есть даже у провалившегося в пропасть. Ливер боги что-ли? то то 0-5 вьезжают. или Сева непробиваема? нормально все. что за расклады? хочу верить в успех и буду. и СМ и ЦСКА ВЫТЯНУТ.
00:58
Букер
sancesz Если ты скажешь, что был уверен в победе ЦСКА, тогда ты "ванга" и остается только ждать результатов, а все остальное фантазии. ))
00:44
sancesz
Букер Задавать вопрос о шансе выходе из группы после первого тура (наверняка зная о результате матча Ливерпуля) ВВЕРХ "профессионализма".///////////////Если СМ на выезде не смог одолеть колхозников, о какой победе можно говорить на выезде к Севилье или Ливерпулю? Т.е. минус 2 игры. Остаются 3 домашние. Кто-то тут верит в то, что СМ дома обыграет Ливерпуль и Севилью? Я нет. Т.е. максимум 2 очка. Плюс, теоретически могут дома обыграть Марибор. Итого, 3+2+1=6. 6 баллов хватит для выхода из группы? Я сильно сомневаюсь. Так что, корреспондент правильно все сказал. Если не побеждать колхозников, о чем тогда вообще говорить? ))
00:40
Букер
Задавать вопрос о шансе выходе из группы после первого тура (наверняка зная о результате матча Ливерпуля) ВВЕРХ "профессионализма".
00:31
Kiyatkin
Как спросил, так и ответили
00:28
Mad Butcher
Абсолютно прав. У всех по очку
00:21