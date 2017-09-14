Уличная атлетика при поддержке Datsun
00:15 | Футбол — Лига чемпионов

Каррера – спецкору "СЭ": "Думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть?"

7

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) высказал мнение, что красно-белые выступили хорошо, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

 
Сегодня. Марибор. "Марибор" - "Спартак" - 1:1. Мяча Александра САМЕДОВА чемпиону России в Мариборе оказалось мало."Спартак" испугался и отдал победу

– В чем же причина того, что "Спартак" отдал победу?

– Играть в Лиге чемпионов нелегко. По-моему мы выступили хорошо. Учитывая игру в гостях. Соперник не создавал много моментов. Это наша заслуга. Но после гола мы почему-то бросили играть. Это было рискованно.

– Шансы на выход из группы теперь меньше?

– Ты думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть? (Этот вопрос Каррера адресовал спецкору "СЭ".)

Мы делаем все для победы. Порой получается, порой нет. Наша цель – всегда выкладываться максимально. Совершая как можно меньше ошибок. Наши шансы остались такими же, как и до игры. Впереди 5 матчей. У нас одно очко, как и у "Марибора". Впереди "Севилья", впереди "Ливерпуль".

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"

7
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Sergey227

Автомойки - прошлый век! Джереми Кларксон заявил о революционном методе защиты автомобиля от грязи, воды и царапин , его слова http://klarcson.blogspot.ru Работает идеально! Одного нанесения хватает до года! Моему автомобилю уже 7 лет, а выглядит кaк новый! Доволен,как слон!

01:03

IRON ABON

Шансы есть даже у провалившегося в пропасть. Ливер боги что-ли? то то 0-5 вьезжают. или Сева непробиваема? нормально все. что за расклады? хочу верить в успех и буду. и СМ и ЦСКА ВЫТЯНУТ.

00:58

Букер

sancesz Если ты скажешь, что был уверен в победе ЦСКА, тогда ты "ванга" и остается только ждать результатов, а все остальное фантазии. ))

00:44

sancesz

Букер Задавать вопрос о шансе выходе из группы после первого тура (наверняка зная о результате матча Ливерпуля) ВВЕРХ "профессионализма".///////////////Если СМ на выезде не смог одолеть колхозников, о какой победе можно говорить на выезде к Севилье или Ливерпулю? Т.е. минус 2 игры. Остаются 3 домашние. Кто-то тут верит в то, что СМ дома обыграет Ливерпуль и Севилью? Я нет. Т.е. максимум 2 очка. Плюс, теоретически могут дома обыграть Марибор. Итого, 3+2+1=6. 6 баллов хватит для выхода из группы? Я сильно сомневаюсь. Так что, корреспондент правильно все сказал. Если не побеждать колхозников, о чем тогда вообще говорить? ))

00:40

Букер

Задавать вопрос о шансе выходе из группы после первого тура (наверняка зная о результате матча Ливерпуля) ВВЕРХ "профессионализма".

00:31

Kiyatkin

Как спросил, так и ответили

00:28

Mad Butcher

Абсолютно прав. У всех по очку

00:21