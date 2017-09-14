Каррера – спецкору "СЭ": "Думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1) высказал мнение, что красно-белые выступили хорошо, передает из Словении спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– В чем же причина того, что "Спартак" отдал победу?

– Играть в Лиге чемпионов нелегко. По-моему мы выступили хорошо. Учитывая игру в гостях. Соперник не создавал много моментов. Это наша заслуга. Но после гола мы почему-то бросили играть. Это было рискованно.

– Шансы на выход из группы теперь меньше?

– Ты думаешь, что мы выходим на поле, чтобы проиграть? (Этот вопрос Каррера адресовал спецкору "СЭ".)

Мы делаем все для победы. Порой получается, порой нет. Наша цель – всегда выкладываться максимально. Совершая как можно меньше ошибок. Наши шансы остались такими же, как и до игры. Впереди 5 матчей. У нас одно очко, как и у "Марибора". Впереди "Севилья", впереди "Ливерпуль".

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"​