Каррера рассказал, кто будет вратарем "Спартака" в предстоящих матчах Лиги чемпионов

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что голкипер Александр Максименко будет защищать ворота красно-белых в предстоящих матчах 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Москвичи сыграют с греческим клубом ПАОК.

- Максименко останется вратарем на Лигу чемпионов. Или поменяете?

- Нет, я никого не поменяю.

- Как "Спартак" будет себя вести в трансферное окно, уйдет ли кто-нибудь из нынешних футболистов"?

- На данный момент у нас много игроков. Я не хочу иметь 35 футболистов в основной обойме. Мне нужны только полезные игроки. Поэтому если у кого-то появятся предложения, мы посмотрим.

На данный момент я обладаю тем количеством футболистов, которым обладаю. Мы работаем на результат и стараемся улучшать нашу систему игры. Тем более сегодня мы играли против чемпиона России! Который кроме удара головой на последних минутах не создал моментов.

Сегодня "Спартак" сыграл вничью (0:0) в матче 2-го тура РПЛ против "Локомотива". (Михаил ГОНЧАРОВ)