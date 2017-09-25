Каррера пообщался с Конте о "Ливерпуле"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" рассказал, что обсудил соперника с наставником "Челси" Антонио Конте. Он также добавил, что задача красно-белых – выдать свою лучшую игру.

– Пообщались с Конте о "Ливерпуле", – сказал Каррера. – Понятно, что соперник очень силен, в его составе много звезд. И нашей защите наверняка придется непросто. Наша задача – выдать свой лучший матч. И не дать игрокам английского клуба свободы, ограничить их во времени. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч "Спартак" – "Ливерпуль" пройдет завтра, 26 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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