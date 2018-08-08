Каррера объяснил, почему Глушаков не играл с ПАОК

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера - о матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК (2:3).

- Как вам ПАОК?

- Увидели команду, с которой были знакомы. Греки качественно играли в центре поля, мы это ожидали.

- Тяжело ли далось вам решение поставить в состав Максименко и Ломовицкого?

- Сомнений не было. Они тренируются с нами давно, так что никаких сомнений.

- Промесу светили в глаза лазерными указками. Как вам поведение греческих болельщиков?

- Надо посмотреть, в каких моментах это происходило. Болельщики ПАОК выполнили свой долг. Поддерживали команду даже при счете 0:2. Делали это очень горячо.

- Почему на поле не вышел Денис Глушаков?

- Потому что на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Ответный матч состоится в Москве 14 августа.