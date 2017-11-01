Каррера – о матче с "Севильей": "Не поставил десять нападающих, потому что нас ждет сложная игра"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед началом матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" подчеркнул, что красно-белые должны показать идеальный футбол. По словам специалиста, команде предстоит тяжелая встреча.

– Состав у нас обычный. Я не поставил десять нападающих, потому что мы знаем о том, что "Спартаку" предстоит сложный матч, – сказал Каррера в предматчевом флэш-интервью. – Будет тяжелая игра, будет борьба. Мы должны провести идеальную игру.

Спартак должен показать свой футбол, а в конце матча поле скажет, кто из нас был лучше.

– Вы уже наверняка поговорили с командой. Это была речь, как в фильме "Каждое воскресенье"?

– Да. Это была такая же речь, как и перед каждым матчем.

Трансляция матча "Севилья" – "Спартак"

Отметим, что в последнем вопросе говорится о сцене из фильма о команде, выступающей в NFL, где тренер футболистов в исполнении Аль Пачино выступает с проникновенной мотивационной речью. Ее часто в похожих целях используют настоящие тренеры из различных видов спорта. В частности, Леонид Слуцкий признавался, что прибегал к ее помощи во время работы в ЦСКА.