Каррера - о болельщиках: "Если кто-то зажигает файер - это отражается на всех. Такова реальность"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" отметил, что болельщики очень важны для столичной команды. Напомним, что УЕФА наказал "Спартак" по итогам матча 1-го тура Лиги чемпионов с "Марибором"(1:1). В Словении фанаты красно-белых сжигали и бросали пиротехнику на поле (пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина). Российский клуб был оштрафован на 60 тысяч евро и получил запрет на продажу билетов на следующую выездную встречу в еврокубках.

– Согласны ли вы, что за проступок одного человека должны расплачиваться тысячи? Имеем в виду закрытые гостевые сектора.

– Когда кто-то зажигает файер или запускает ракету, это отражается на всех. Наши болельщики очень важны для нас, но такова реальность. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч "Севилья" – "Спартак" состоится в среду, 1 ноября, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.