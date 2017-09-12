Каррера на матч с "Марибором" взял 20 игроков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В составе красно-белых в Словению вылетят 20 игроков. Из основного состава отсутствует полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов; защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров; полузащитники: Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев; нападающие: Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.