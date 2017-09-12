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15:18 | Футбол — Лига чемпионов

Каррера на матч с "Марибором" взял 20 игроков

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". В составе красно-белых в Словению вылетят 20 игроков. Из основного состава отсутствует полузащитник Джано Ананидзе и нападающий Зе Луиш.

Полностью заявка "Спартака" выглядит следующим образом:

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов; защитники: Георгий Джикия, Георгий Тигиев, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров; полузащитники: Марио Пашалич, Фернанду, Денис Глушаков, Александр Самедов, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев; нападающие: Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Педро Роша, Луиз Адриану.

Матч "Марибор" - "Спаратак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

"Спартак" тренируется с Таски, но без Зе Луиша и Ананидзе

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Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-12-spartak_vyletayet_v_sloveniyu/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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visp1961

Удачи!Ждём домой с Победой!

15:28