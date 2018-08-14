Каррера: "Комбаров и Глушаков выполнили свой долг и отдали всех себя на поле"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал игру Квинси Промеса, Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова в матче с ПАОК.

Ответная встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и ПАОК завершилась вничью - 0:0. Греки прошли в следующую стадию турнира за счет победы на своем поле (3:2).

- Как оцените игру Промеса? Вам не кажется, что он потерял свою мотивацию?

- Не могу понять, почему вы задаете мне такие вопросы. Потому что он не забил сегодня? Квинси показал свою мотивацию! Он атаковал, заставлял соперников обороняться, старался. Именно на эти нюансы я обращаю внимание.

- А вас не смущает, что все атаки в первых матчах идут через него? Зачем такой крен на левый фланг?

- Это не является проблемой. В российском чемпионате мы часто играем с соперниками, которые действуют 5-4-1. Через центр там пройти невозможно, нужно искать другие варианты. Мы это стараемся делать. Что-то получается, что-то нет. Какого-то одного пути к чужим воротам нет. Мы пробуем. Повторю, мы играли 70 минут в меньшинстве. И именно мы сегодня сыграли в игру.

- Болельщики снова уничтожают Комбарова и Глушакова. Можете сказать что-то в их защиту? Они вас хотя бы послушают.

- Они сегодня выполнили свой долг и отдали всех себя на поле. Я благодарен им за это. Ничего плохого про них не могу сказать.