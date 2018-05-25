Каролин Возняцки: "Верю в "Ливерпуль"

Датская теннисистка Каролин Возняцки сказала, что поддержит "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов против "Реала".
- Мы нашли место с большим экраном, мы будем смотреть матч с моим женихом, папой и мамой, - сказала Возняцки в интервью пресс-службе WTA. - Салах меня впечатлил сильнее всех. Мы все знали, что он хороший игрок, но я не думала, что он настолько классный футболист. Но главное, что "Ливерпуль" силен командной работой, за что нужно благодарить Юргена Клоппа. Он научил футболистов играть единым организмом, и на это здорово смотреть.
"Реал" - великая команда. Когда ты доходишь до финала Лиги чемпионов, тебе в любом случае предстоит игра с великой командой. Но я верю в "Ливерпуль", и если они сыграют на своем высшем уровне, у них хорошие шансы. Буду их поддерживать.
Финал "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.