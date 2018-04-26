Карлос Бьянки: "ПСЖ" может выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне"

Экс-игрок "ПСЖ" Карлос Бьянки уверен, что парижане могут в следующем сезоне выиграть Лигу чемпионов. По его словам, вылетевшему от "Реала" в нынешнем сезоне "ПСЖ" не повезло со жребием.

– При благоприятном жребии мы могли бы увидеть "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов, – цитирует AFP аргентинца. – В играх с "Реалом" не участвовал Неймар. "ПСЖ" потерял игрока, которого покупал, чтобы стать лучшим в Европе. Иногда достаточно одной потери, чтобы дестабилизировать всю команду. Лично я считаю, что "ПСЖ" не утратил шансов выиграть Лигу чемпионов. Это может случиться в следующем сезоне. Все будет зависеть от нового тренера и его игровой системы.