22:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Задача "Баварии" - выиграть Лигу чемпионов"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти подчеркнул, что цель его команды – одержать победу в Лиге чемпионов. Соперниками мюнхенцев по групповому турниру ЛЧ будут "Ростов", "Атлетико" и ПСВ.

– Конечно же, задача "Баварии" – выиграть Лигу чемпионов, – приводит Marca слова Анчелотти. – "Атлетико"? "Бавария" уже знает, насколько хорош этот соперник – ведь мадридцы выбили "Баварию" из розыгрыша Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Мы этого не забыли.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Ростов вас деклассирует, баварские колбасоеды. А после и пиво ваше всё выдует на радостях. Будете потом наш Жигуль закупать, причмокивать и нахваливать. Капутен Гитлерутен.

23:10

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