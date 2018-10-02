17:00 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Юрген Клопп - трудный соперник"

Обсудить
0

Главный тренер "Наполи"  Карло Анчелотти перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп является трудным противником. 59-летний итальянец также добавил, что сильной стороной "красных" является атака.

- "Ливерпуль" - одна из лучших команд, - цитирует Анчелотти Football Italia. - В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов. Команда проводит опасные атаки, поэтому нам надо рассчитывать на контратакующую игру. Юрген Клопп - трудный соперник. Все его команды имеют четкую идентичность: они динамичны и агрессивны. 

Наполи - Ливерпуль

Все о Лиге чемпионов - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 2-й тур. ЦСКА - "Реал", "Локомотив" - "Шальке"
Материалы других СМИ
Загрузка...