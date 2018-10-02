Карло Анчелотти: "Юрген Клопп - трудный соперник"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что наставник мерсисайдцев Юрген Клопп является трудным противником. 59-летний итальянец также добавил, что сильной стороной "красных" является атака.

- "Ливерпуль" - одна из лучших команд, - цитирует Анчелотти Football Italia. - В прошлом году они дошли до финала Лиги чемпионов. Команда проводит опасные атаки, поэтому нам надо рассчитывать на контратакующую игру. Юрген Клопп - трудный соперник. Все его команды имеют четкую идентичность: они динамичны и агрессивны.

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