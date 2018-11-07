Карло Анчелотти: "Я не жалею ни о чем после игры с "ПСЖ"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Он подчеркнул, что неаполитанцы пытались играть сдержаннее, чем в первой встрече (2:2).

– Была другая интенсивность по сравнению с предыдущей игрой, – цитирует AFP Анчелотти. – Мы пытались избежать забросов на Неймара и Ди Марию, оказывали прессинг. Но в первом тайме было мало остроты. Потом стали больше рисковать. Иногда нам удавалось обострять. Соперник играл не так, как в предыдущем матче. Но второй тайм в целом оценю положительно. Я не жалею ни о чем. Мы хорошо поработали. Мы дважды сыграли вничью против одной из лучших команд Европы.