08:22 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Я не жалею ни о чем после игры с "ПСЖ"

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Главный тренер "Наполи"  Карло Анчелотти остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Он подчеркнул, что неаполитанцы пытались играть сдержаннее, чем в первой встрече (2:2).

– Была другая интенсивность по сравнению с предыдущей игрой, – цитирует AFP Анчелотти. – Мы пытались избежать забросов на Неймара и Ди Марию, оказывали прессинг. Но в первом тайме было мало остроты. Потом стали больше рисковать. Иногда нам удавалось обострять. Соперник играл не так, как в предыдущем матче. Но второй тайм в целом оценю положительно. Я не жалею ни о чем. Мы хорошо поработали. Мы дважды сыграли вничью против одной из лучших команд Европы.

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