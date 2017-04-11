Карло Анчелотти: "Я бы хотел увидеть Криштиану Роналду завтра на скамейке, Бензема - на трибунах, а Бэйла - дома"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что не общался с футболистами мадридской команды. Итальянский специалист работал с "Реалом" с 2013 по 2015 год, выиграв с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

– Я очень хорошо знаю футболистов "Реала", но и они знают меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Поэтому я не считаю это преимуществом. В целом, я бы хотел увидеть Криштиану Роналду завтра на скамейке, Бензема – на трибунах, а Бэйла – дома (смеется).