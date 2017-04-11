19:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Я бы хотел увидеть Криштиану Роналду завтра на скамейке, Бензема - на трибунах, а Бэйла - дома"

0
0
0
0

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что не общался с футболистами мадридской команды. Итальянский специалист работал с "Реалом" с 2013 по 2015 год, выиграв с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Испании.

– Я очень хорошо знаю футболистов "Реала", но и они знают меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Поэтому я не считаю это преимуществом. В целом, я бы хотел увидеть Криштиану Роналду завтра на скамейке, Бензема – на трибунах, а Бэйла – дома (смеется).

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ