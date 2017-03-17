Карло Анчелотти: "Взволнован противостоянием "Бавария" - "Реал"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти подчеркнул, что очень хорошо знаком с "Реалом", с которым мюнхенцам предстоит встретиться в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что с 2013 по 2015 год итальянский специалист возглавлял "Королевский клуб", выиграв вместе с ним Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Клубный чемпионат мира и Кубок Испании. В сезоне-2013/14 действующий наставник мадридцев Зинедин Зидан работал ассистентом Анчелотти.

– Противостояние с "Реалом" меня очень мотивирует, – цитирует Marca Анчелотти. – Я взволнован этими играми. Хорошо знаю "Реал", команду возглавляет прекрасный специалист. Будет крайне тяжело, но мы уверены в себе, потому что хотим выиграть Лигу чемпионов.