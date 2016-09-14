Карло Анчелотти: "Вначале было сложно, потому что "Ростов" закрыл все зоны"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (5:0) отметил игру российской команды в начале встречи. По словам итальянского специалиста, после первого гола его подопечным стало легче.

– Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Вначале было сложно, потому что соперник закрыл все свободные зоны. Мы атаковали в основном через фланги. После первого гола стало проще. Я доволен. Мы достаточно конкурентоспособны, чтобы побороться за титул. На данный момент пока что наша цель - это победа в группе.