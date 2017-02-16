Карло Анчелотти: "Венгер найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Арсеналом" (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что команда смогла прибавить во втором тайме. По словам наставника, наставник "канониров" Арсен Венгер найдет выход из тяжелой ситуации.

– Мы провели хороший матч, удачно начали. "Арсенал" смог сравнять счет, в первом тайме у нас были проблемы, – цитирует анчелотти официальный сайт УЕФА. – После перерыва все шло как по маслу, мы нашли нужный баланс, порадовал настрой моих ребят.

Важнейший результат! Мы все 90 минут провели компактно, очень здорово сыграли в нападении. Роль Алькантары была огромна. Он открыл массу свободного пространства для Роббена, Лама, Алабы и Дугласа Косты. В результате мы создали очень много опасных моментов.

У нас было достаточно хороших матчей, и я не могу сказать, лучшая это наша игра или нет. Но это был не финал, и всегда нужно играть ответный матч, к сожалению.

Первый тайм вышел очень упорным. "Арсенал" всегда опасен, особенно что касается контратак. После перерыва мы явно прибавили в "физике". И думаю, именно благодаря этому наше преимущество было столь велико.

Арсен Венгер – опытнейший специалист, но это футбол. Он найдет пути, как выйти из такой сложной ситуации. Это всего один матч, и нужно смотреть вперед.

Я же очень рад за Томаса Мюллера. Он здорово работал на тренировках в последние недели и свой гол заслужил. Это важный игрок для нашей команды.