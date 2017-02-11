Карло Анчелотти: "В матче "Реал" - "Наполи" возможны сюрпризы"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти отметил, что ожидает сюрпризы в матче 1/8 финала "Реал" - "Наполи", который состоится 15 февраля. По его словам, преимущество мадридцев в этой паре не такое очевидное, как многие думают.

- Если команда забивает семь голов в серии, как "Наполи" сделал в Болонье, то это значит, что они действительно очень сильны, - приводит Corriere Dello Sport слова Анчелотти. - Я не удивлен, потому что наблюдал за ними. Команда играет в отличный футбол. Интересно, что у них есть атакующий потенциал даже без Милика. В 1/8 финала сбалансированные пары, поэтому могут быть сюрпризы. Например, победу "Реала" над "Наполи" не следует принимать как что-то само собой разумеющееся.