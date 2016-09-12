Карло Анчелотти: "В игре с "Ростовом" проведу ротацию состава"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" сообщил, что даст игровую практику футболистам, которые не считаются игроками основы. Матч между командами состоится 13 сентября в Мюнхене и начнется в 21.45 по московскому времени.
– Ротация состава в игре с "Ростовом" будет, но не сильной, – цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. – Это будет сделано по двум причинам: для того чтобы сохранить игроков свежими и для их мотивации. Роббен и Боатенг с "Ростовом" не сыграют. Дуглас Коста набрал необходимые кондиции и может появиться на поле с первых минут. Киммих? Да (улыбается).
Первый шаг – занять первое место в группе. Далее будем отталкиваться от своих кондиций на важные матчи. Впереди у нас много важных матчей. Игра против "Ростова" – одна из таких.
Лжерабинерович 3
Карл! Они подсыпали тебе сырой порох! (с)
14:57
Лжерабинерович 3
Ну что! Ростов-на-Дону с дебютом в ЛЧ! Группа что надо! Спасибо. Спасибо, что в Ростов-на-Дону приедут такие "клупы"!) В этом году ФК "Ростов", как первоклашка, начал изучать азбуку ЛЧ. Начал как положено с буквы А. Андерлехт, Аякс. Изучили, освоили, прошли. На очереди буква Б. Бавария! Жаль, что Барса просто не могла попасть к нам в корзину! Ничего. Закрепим пройденный материал на Атлетико и далее по алфавиту.
14:55
Лжерабинерович 3
А что СЭ никого не отправил в ФРГ? А ну да! Тут у нас такие события! Пусть ЛЧ подождёт! Будем заниматься перепечаткой событий....
14:53
Никифор
Ничего он не сможет сделать против таких игроков, даже если Карла будет играть дублем. Нет шансов у прохиндеев.))))
14:45
Реалист!
Анчелотти супертренер, но Бердыев никак не слабее. И все, кто его недооценивают, получают поражения! Другое дело, что индивидуально футболисты Ростова значительно уступают баварцам. И если Бердыев сможет этот перевес нивелировать, то Карлетто будет плакать после игры.
14:40
SA4
А ты лучше свой СМ - АЕК пересмотри. Качественная порнушка))
14:34
Никифор
Карло можно и вротацию, кто ж против?)))))
14:32
Никифор
fanattagan===== Хочу увидеть Камасутру на ростовских прохиндеях во всех позах)
14:30
EstMaza
Ну и впарит вам Ростов.
14:29
fanattagan
Никифор, ты откуда такой выискался, что за заинтересованность Ростовом?
14:28
Никифор
И правильно, Карло! Ростов можно драть и дублем.
14:25