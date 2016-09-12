Карло Анчелотти: "В игре с "Ростовом" проведу ротацию состава"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" сообщил, что даст игровую практику футболистам, которые не считаются игроками основы. Матч между командами состоится 13 сентября в Мюнхене и начнется в 21.45 по московскому времени.

– Ротация состава в игре с "Ростовом" будет, но не сильной, – цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. – Это будет сделано по двум причинам: для того чтобы сохранить игроков свежими и для их мотивации. Роббен и Боатенг с "Ростовом" не сыграют. Дуглас Коста набрал необходимые кондиции и может появиться на поле с первых минут. Киммих? Да (улыбается).

Первый шаг – занять первое место в группе. Далее будем отталкиваться от своих кондиций на важные матчи. Впереди у нас много важных матчей. Игра против "Ростова" – одна из таких.

Карло Анчелотти: "У "Ростова" сильная оборона"