14:11 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "В игре с "Ростовом" проведу ротацию состава"

0
0
0
11

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" сообщил, что даст игровую практику футболистам, которые не считаются игроками основы. Матч между командами состоится 13 сентября в Мюнхене и начнется в 21.45 по московскому времени.

– Ротация состава в игре с "Ростовом" будет, но не сильной, – цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. – Это будет сделано по двум причинам: для того чтобы сохранить игроков свежими и для их мотивации. Роббен и Боатенг с "Ростовом" не сыграют. Дуглас Коста набрал необходимые кондиции и может появиться на поле с первых минут. Киммих? Да (улыбается).

Первый шаг – занять первое место в группе. Далее будем отталкиваться от своих кондиций на важные матчи. Впереди у нас много важных матчей. Игра против "Ростова" – одна из таких.

Карло Анчелотти: "У "Ростова" сильная оборона"

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Лжерабинерович 3

Карл! Они подсыпали тебе сырой порох! (с)

14:57

Лжерабинерович 3

Ну что! Ростов-на-Дону с дебютом в ЛЧ! Группа что надо! Спасибо. Спасибо, что в Ростов-на-Дону приедут такие "клупы"!) В этом году ФК "Ростов", как первоклашка, начал изучать азбуку ЛЧ. Начал как положено с буквы А. Андерлехт, Аякс. Изучили, освоили, прошли. На очереди буква Б. Бавария! Жаль, что Барса просто не могла попасть к нам в корзину! Ничего. Закрепим пройденный материал на Атлетико и далее по алфавиту.

14:55

Лжерабинерович 3

А что СЭ никого не отправил в ФРГ? А ну да! Тут у нас такие события! Пусть ЛЧ подождёт! Будем заниматься перепечаткой событий....

14:53

Никифор

Ничего он не сможет сделать против таких игроков, даже если Карла будет играть дублем. Нет шансов у прохиндеев.))))

14:45

Реалист!

Анчелотти супертренер, но Бердыев никак не слабее. И все, кто его недооценивают, получают поражения! Другое дело, что индивидуально футболисты Ростова значительно уступают баварцам. И если Бердыев сможет этот перевес нивелировать, то Карлетто будет плакать после игры.

14:40

SA4

А ты лучше свой СМ - АЕК пересмотри. Качественная порнушка))

14:34

Никифор

Карло можно и вротацию, кто ж против?)))))

14:32

Никифор

fanattagan===== Хочу увидеть Камасутру на ростовских прохиндеях во всех позах)

14:30

EstMaza

Ну и впарит вам Ростов.

14:29

fanattagan

Никифор, ты откуда такой выискался, что за заинтересованность Ростовом?

14:28

Никифор

И правильно, Карло! Ростов можно драть и дублем.

14:25

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ