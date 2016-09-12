Карло Анчелотти: "У "Ростова" сильная оборона"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил радость от предстоящего старта соревнования. Немец подчеркнул, что мюнхенцы хотят побеждать в каждом матче.

– Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Завтра мы сделаем все возможное для победного результата. Коман? Он пропустит матч и будет готовиться к игре чемпионата Германии. Что же касается "Ростова", то у них сильная оборонительная линия. Они играют в пять защитников, не легко найти свободные зоны на их половине поля.