14:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "У "Ростова" сильная оборона"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил радость от предстоящего старта соревнования. Немец подчеркнул, что мюнхенцы хотят побеждать в каждом матче.

– Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Завтра мы сделаем все возможное для победного результата. Коман? Он пропустит матч и будет готовиться к игре чемпионата Германии. Что же касается "Ростова", то у них сильная оборонительная линия. Они играют в пять защитников, не легко найти свободные зоны на их половине поля.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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