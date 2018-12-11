Карло Анчелотти: "У "Наполи" есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти​ накануне матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля"​ отметил, что у его команды есть преимущество в группе. Он добавил, что сосредоточен на игре клуба из Неаполя, а не на встрече "ПСЖ" и "Црвены Звезды".

– Всякий матч сложен, – приводит пресс-служба УЕФА слова Анчелотти. – "ПСЖ" тоже будет нелегко играть с "Црвеной Звездой", потому что в Лиге чемпионов любой стремится победить. У меня не будет времени смотреть матч "ПСЖ". Я буду сосредоточен на нашей игре в Ливерпуле". Если мы умно сыграем в фазе обороны и в фазе атаки, то пройдем дальше. К тому же у нас есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку.

Матч состоится во вторник, 11 декабря. Начало – 23:00.

"Ливерпуль" – "Наполи": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 23.00 (мск).