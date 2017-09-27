Карло Анчелотти: "У "Баварии" одно преимущество над "ПСЖ" - у нас больше опыта"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что у его команды есть только одно преимущество перед соперником. Он также добавил, что мюнхенцам важно показать достойную игру.

– У "Баварии" есть одно преимущество над "ПСЖ". В Лиге чемпионов у нас больше опыта, – приводит TZ слова Анчелотти. – Мы хотим показать достойную во всех смыслах игру. Для этого нам необходимы все наши выигрышные качества.

Матч "ПСЖ" – "Бавария" пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.