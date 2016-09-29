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Карло Анчелотти: "У "Баварии" не было много шансов вернуться в игру после пропущенного гола"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после поражения от "Атлетико" в гостевом матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) подчеркнул, что эта встреча оказалась ожидаемо тяжелой. По словам Анчелотти, его подопечные действовали медленно.

– Как мы и ожидали, это был сложнейший матч, – приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти. – Мы могли бы сыграть лучше. Несколько раз мы теряли мяч и пропускали контратаки. Соперник забил, мы хотели вернуться в игру, но, думаю, были слишком медленными. И поэтому думаю, что у нас было не так много шансов вернуться в игру.

Проигрывать всегда грустно. Никогда не хочется уступать. Нужно оценить эту игру. Посмотреть, что мы сделали верно, а что – нет и двигаться вперед. На данный момент мы на начальной стадии сезона. У нас по-прежнему сохраняются шансы финишировать первым в группу, для этого в ответном матче надо будет побеждать "Атлетико".

На "Висенте Кальдерон" всегда тяжело играть. "Атлетико" – отличная команда, с которой приходится сложно.

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