Карло Анчелотти: "Сыграет Левандовски против "Реала" или нет, стратегия "Баварии" не изменится"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что участие в игре нападающего Роберта Левандовски под вопросом. Поляк практически не принимал участия в подготовке мюнхенцев к предстоящей встрече.

– Завтра мы узнаем, сможет ли Роберт сыграть, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Если он будет чувствовать боль – матч он пропустит. В любом случае, наша стратегия и уверенность в собственных силах не изменятся, если Левандовски не сыграет.