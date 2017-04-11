19:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Сыграет Левандовски против "Реала" или нет, стратегия "Баварии" не изменится"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что участие в игре нападающего Роберта Левандовски под вопросом. Поляк практически не принимал участия в подготовке мюнхенцев к предстоящей встрече.

– Завтра мы узнаем, сможет ли Роберт сыграть, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Если он будет чувствовать боль – матч он пропустит. В любом случае, наша стратегия и уверенность в собственных силах не изменятся, если Левандовски не сыграет.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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