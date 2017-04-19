Карло Анчелотти: "Судья был не на высоте"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) выразил сожаление по поводу поражения. Он также отметил, что судейство оставляло желать лучшего.

– "Бавария" провела практически идеальный матч, – приводит Tmw слова Анчелотти. – Но случилось то, что случилось. Я горд, для меня честь тренировать такую команду.

– Домашний стадион "Реала" влияет на арбитров?

– Не думаю, судья просто много ошибался. Он был не на высоте. Я никогда не выступал за видеоповторы во время матча, но в этом случае они были необходимы. Арбитр не может совершать такие ошибки.

– Обсуждали с Зиданом судейство?

– Было бы неправильно это делать с обеих сторон.