Карло Анчелотти: "Ростов" уверенно оборонялся в начале матча"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после победы над "Ростовом" в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (5:0) подчеркнул, что начало встречи выдалось непростым. Также итальянский специалист похвалил полузащитника Джошуа Киммиха, отметившегося в этой встрече дублем, передает из Мюнхена спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Игра была трудная в начале, Ростов уверенно оборонялся, – подчеркнул Анчелотти. – Но после того, как мы забили, нам стало легче. Появились моменты, и их было много.

– Сколько игр "Ростова" вы видели?

– Только матчи с "Аяксом" – обе игры.

– Что с Хуммельсом?

– Когда он начал второй тайм, то почувствовал себя не очень хорошо. Я не хотел рисковать и заменил его, чтобы дать ему паузу, и он смог восстановиться.

– Как оцените игру Киммиха?

– Отлично сыграл, физически хорошо готов, провел прекрасный матч.

– Что за игра будет против "Ингольштадта"?

– Это будет совсем другая встреча. Но сейчас команда в хорошем состоянии, и мы намерены хорошо подготовиться.

– Вы уже играли с "Ростовом" почти двадцать лет назад...

– Хорошо помню те игры, нам тогда тоже удалась хорошая игра.