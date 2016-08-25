21:49 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Ростов" удивил, добившись крупной победы над "Аяксом"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти уверен, что его команде необходимо соблюдать осторожность в матчах группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мюнхенцы попали в непростую группу.

- "Бавария" должна быть осторожной, потому что нам будут противостоять сложные соперники, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Анчелотти. - В минувшем сезоне "Атлетико" выбил мюнхенцев из Лиги чемпионов. "Ростов" добился убедительной победы над "Аяксом", что удивило. ПСВ в прошлом году уступил подопечным Симеоне только в серии пенальти. Это непростая группа.

"Ростов" начнет Лигу чемпионов гостевым матчем против "Баварии" 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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BayDin

Dr.ZLO161... Да, это заметно, даже на фамилию тренера Баварии букв не хватило...

00:13

Dr.ZLO161

ох от эмоций слов и букв не хватает .... анчелоти говорит о Ростове ???

23:33 25 августа

Ананы-Бабаны

Пепе тихо в сторонке радуется. Не страшна Барса, как страшен Ростов

21:56 25 августа

sergoX

Сельмашевцы всех удивили!))

21:53 25 августа

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