Карло Анчелотти: "Ростов" удивил, добившись крупной победы над "Аяксом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти уверен, что его команде необходимо соблюдать осторожность в матчах группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мюнхенцы попали в непростую группу.
- "Бавария" должна быть осторожной, потому что нам будут противостоять сложные соперники, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Анчелотти. - В минувшем сезоне "Атлетико" выбил мюнхенцев из Лиги чемпионов. "Ростов" добился убедительной победы над "Аяксом", что удивило. ПСВ в прошлом году уступил подопечным Симеоне только в серии пенальти. Это непростая группа.
"Ростов" начнет Лигу чемпионов гостевым матчем против "Баварии"
BayDin
Dr.ZLO161... Да, это заметно, даже на фамилию тренера Баварии букв не хватило...
00:13
Dr.ZLO161
ох от эмоций слов и букв не хватает .... анчелоти говорит о Ростове ???
23:33 25 августа
Ананы-Бабаны
Пепе тихо в сторонке радуется. Не страшна Барса, как страшен Ростов
21:56 25 августа
sergoX
Сельмашевцы всех удивили!))
21:53 25 августа