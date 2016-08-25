Карло Анчелотти: "Ростов" удивил, добившись крупной победы над "Аяксом"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти уверен, что его команде необходимо соблюдать осторожность в матчах группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мюнхенцы попали в непростую группу.

- "Бавария" должна быть осторожной, потому что нам будут противостоять сложные соперники, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Анчелотти. - В минувшем сезоне "Атлетико" выбил мюнхенцев из Лиги чемпионов. "Ростов" добился убедительной победы над "Аяксом", что удивило. ПСВ в прошлом году уступил подопечным Симеоне только в серии пенальти. Это непростая группа.

"Ростов" начнет Лигу чемпионов гостевым матчем против "Баварии"