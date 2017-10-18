Карло Анчелотти: "Приятно вернуться на стадион "Челси"

Экс-тренер "Баварии" и "Челси" Карло Анчелотти посетил матч лондонцев против "Ромы" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Итальянец отметил, что ему приятно вернуться на "Стэмфорд Бридж".
"Очень приятно вернуться на "Стэмфорд Бридж", чтобы посмотреть большой матч Лиги чемпионов", - написал Анчелотти в Твиттере.
Трансляция матча "Челси" - "Рома"
It's a pleasure to return to Stamford Bridge to enjoy a great Champions match #ucl #cfc #chelsea #asroma pic.twitter.com/YtW3ut4Xiz– Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 18 октября 2017 г.