22:11 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Приятно вернуться на стадион "Челси"


Экс-тренер "Баварии" и "Челси" Карло Анчелотти посетил матч лондонцев против "Ромы" в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Итальянец отметил, что ему приятно вернуться на "Стэмфорд Бридж".

"Очень приятно вернуться на "Стэмфорд Бридж", чтобы посмотреть большой матч Лиги чемпионов", - написал Анчелотти в Твиттере.

Трансляция матча "Челси" - "Рома"

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