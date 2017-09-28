Карло Анчелотти: "Причиной поражения стал быстрый гол"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти не считает, что ошибся с выбором стартового состава на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" (0:3). По его словам, мюнхенцам не хватило остроты.

– Я не думаю, что выбрал слишком рискованный состав, – цитирует AFP Анчелотти. – Я пытался собрать лучших. Если меня за это будут критиковать – пусть так. Разумеется, причиной поражения стал первый быстрый гол. В первом тайме мы хорошо контролировали мяч, у нас были возможности, но не хватало остроты. "ПСЖ" играл на контратаках, а мы не смогли соперника сдержать.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бавария"