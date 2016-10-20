Карло Анчелотти: "После третьего гола в ворота ПСВ стало понятно – исход предрешен"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 3-го тура Лиги чемпионов с ПСВ (4:1) выразил удовлетворение результатом встречи и игрой команды. По словам специалиста, сомнений в исходе поединка у него не осталось после третьего гола.

– Мы хорошо играли, игроки показали правильную реакцию, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Настрой был хороший, матч против Франкфурта стал для нас уроком. 70 минут мы играли хорошо, но после первых 30 минут мы немного сбавили хватку. После третьего гола стало понятно, что исход матча предрешен. ПСВ мог забить еще один мяч, но и мы могли забить еще много. В следующих матчах мы должны показать лучшее, на что способны, чтобы сохранить шансы на первое место.