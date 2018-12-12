03:28 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Наполи" в матче с "Ливерпулем" сделал все, что мог"

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Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после поражения от "Ливерпуля" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) отметил, что результат разочаровал его. 

- Результат сильно разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть, - цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. - Мы сделали все что могли. Пожалуй, даже больше. Мы были очень близки к выходу из группы. Теперь надо показать в Лиге Европы, чему мы научились. Знаем, что можем далеко пройти в этом турнире.

Мы хорошо начали матч, но в середине стали допускать ошибки - они возникали в результате высокого прессинга, который применял "Ливерпуль". Второй тайм получился каким-то хаотичным. Нам был очень нужен гол. Да, "Ливерпуль" упустил много моментов в контратаках, но и мы тоже могли забить.

Ливерпуль - Наполи
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