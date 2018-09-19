05:59 | Футбол — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Наполи" потерял два очка, но впереди еще 5 матчей"

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Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после ничьей с "Црвеной Звездой" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0) заявил, что неаполитанцы потеряли 2 очка. 

- Мы были немного медленными в атаке и совершили несколько ошибок, – цитирует Sky Sport Italia Анчелотти. - "Наполи" потерял два очка в сложной группе, но есть еще пять игр. Не стоит драматизировать. В настоящее время мы занимаем второе место в группе, поэтому нет места негативу. Конечно, нам жаль, поскольку были близки к голу.

Црвена Звезда - Наполи

 

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