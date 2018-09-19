Карло Анчелотти: "Наполи" потерял два очка, но впереди еще 5 матчей"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после ничьей с "Црвеной Звездой" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:0) заявил, что неаполитанцы потеряли 2 очка.

- Мы были немного медленными в атаке и совершили несколько ошибок, – цитирует Sky Sport Italia Анчелотти. - "Наполи" потерял два очка в сложной группе, но есть еще пять игр. Не стоит драматизировать. В настоящее время мы занимаем второе место в группе, поэтому нет места негативу. Конечно, нам жаль, поскольку были близки к голу.