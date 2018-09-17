Карло Анчелотти: "Наполи" должен поступательно двигаться к финалу Лиги чемпионов"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что у его команды есть энтузиазм и желание двигаться вперед в Лиге чемпионов. Неаполитанцы выступают в группе C вместе с "Црвеной Звездой", "Ливерпулем" и "ПСЖ".

- Я дважды выигрывал Лигу чемпионов вместе с "Миланом", - приводит слова Анчелотти Football Italia. - Начинали с отборочных игр и двигались от матча к матчу. С "Наполи" мы должны сделать то же самое. У нас есть энтузиазм и желание двигаться вперед. Мы хотим построить что-то важное для наших фанатов.

Анчелотти возглавил "Наполи" 23 мая 2018 года, подписав 3-летний контракт. Под его руководством команда одержала 3 победы и потерпела одно поражение в серии А.

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