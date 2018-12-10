Карло Анчелотти: "Матч с "Ливерпулем" решит, выйдет ли "Наполи" в плей-офф ЛЧ"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти​ призвал своих подопечных повторить результат домашнего матча против "Ливерпуля"​ (1:0) в гостевой встрече 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против английской команды, которая состоится 11 декабря.

– Матч против "Ливерпуля" не нужен "Наполи", чтобы узнать насколько у нас сильная команда, – приводит слова Анчелотти Football Italia. – Его результат позволит определить, сможет ли итальянский клуб попасть в плей-офф Лиги чемпионов. "Наполи" необходимо играть в свою игру. "Ливерпуль" выглядит очень интенсивно на своем поле. Думаю, что следует повторить комфортный результат первой игры и смотреть на турнирную таблицу.

"Ливерпуль" – "Наполи": Лига чемпионов, онлайн-трансляция, 11 декабря, начало – в 23.00 (мск).