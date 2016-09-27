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Карло Анчелотти: "Играть против "Атлетико" всегда сложно"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти ждет сложного противостояния с "Атлетико" во 2-м туре Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра и начнется в 21.45 по московскому времени. 

- Играть против "Атлетико" всегда сложно, - цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти. - Это будет сложная игра, "матрасники" всегда хорошо организованы. Мы находимся в хорошей форме, поэтому должны показать это на поле. Все знают стиль "Атлетико". Вопрос в наличии эффективного владения. Преимущество во владении мячом имеет важное значение, поскольку оно позволяет контролировать игру. Всегда приятно вернуться в Мадрид, но не совсем здорово возвращаться на "Висенте Кальдерон"! Это будет большая игра.

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