13:07 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "Гол из офсайда? Подобное случается в футболе"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти спокойно воспринял тот факт, что в матче 4-го тура Лиги чемпионов ПСВ забил гол из офсайда. По мнению итальянского специалиста, такое случается в футболе.

- Это футбол, подобное случается, - цитирует iMiaSanMia Анчелотти. - Знаю этого лайнсмена, он хорош, но всегда что-то бывает в первый раз.

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