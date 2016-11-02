Карло Анчелотти: "Гол из офсайда? Подобное случается в футболе"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти спокойно воспринял тот факт, что в матче 4-го тура Лиги чемпионов ПСВ забил гол из офсайда. По мнению итальянского специалиста, такое случается в футболе.

- Это футбол, подобное случается, - цитирует iMiaSanMia Анчелотти. - Знаю этого лайнсмена, он хорош, но всегда что-то бывает в первый раз.