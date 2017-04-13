Карло Анчелотти: "Это поражение от "Реала" еще ни о чем не говорит"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) подчеркнул, что этот результат позволяет его команде сохранять надежду на выход в полуфинал. Мюнхенцы открыли счет в первом тайме и имели возможность удвоить преимущество, но Артуро Видаль не реализовал пенальти перед перерывом. Большую часть второго тайма немцы играли в меньшинстве после удаления Хави Мартинеса.

– Этот результат еще ни о чем не говорит, – приводит Tmw слова Анчелотти. – "Реал" оставил нам надежду. Сегодня мы отлично провели первый тайм и должны повторить его, но на протяжении 90 минут. Играя вдесятером против мадридцев, вполне нормально испытывать трудности. До этого нам удавалось держать их на безопасном расстоянии от штрафной и контролировать мяч. Если бы первый тайм завершился со счетом 2:0, то все могло быть иначе. Криштиану Роналду может решить исход поединка, и мы это знали.