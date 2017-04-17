Карло Анчелотти: "Есть хорошие шансы на то, что с "Реалом" смогут сыграть Левандовски, Хуммельс и Боатенг"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что команде нужно хорошо отыграть все 90 минут, чтобы стать полуфиналистом турнира. Напомним, что первая встреча в Мюнхене завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

– В первом матче мы хорошо играли 60 минут и контролировали ход встречи, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Теперь нам нужно сыграть хорошо 90 минут. Чтобы выиграть такое противостояние, необходимо все исполнить идеально, при этом показав характер.

Возвращение на "Бернабеу"? Я неоднократно говорил, что провел в "Реале" два незабываемых сезона. Всегда буду это помнить.

Левандовски в порядке, он восстановился и тренируется в общей группе. Его присутствие может заметно облегчить нам выполнение задачи, потому что Роберт забивает много голов и является важным футболистом команды. Боатенг и Хуммельс также работали со всем коллективом, но решение по их участию в игре мы примем завтра. Шансы на это весьма неплохие.

Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится во вторник, 18 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию.