Карло Анчелотти: "До удаления Видаля "Бавария" контролировала ход игры"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) посетовал на судейство. По словам итальянского специалиста, до удаления на 84-й минуте полузащитника его команды Артуро Видаля мюнхенцы контролировали ход встречи.

– Мы были близки в выходу в полуфинал, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – В итоге некоторые решения судьи предопределили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. До удаления Видаля мы держали игру под контролем.