07:16 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Карло Анчелотти: "До удаления Видаля "Бавария" контролировала ход игры"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (2:4 д.в.) посетовал на судейство. По словам итальянского специалиста, до удаления на 84-й минуте полузащитника его команды Артуро Видаля мюнхенцы контролировали ход встречи.

– Мы были близки в выходу в полуфинал, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – В итоге некоторые решения судьи предопределили исход матча. Я знаю, что такое происходит в футболе, но не с такой частотой на таком уровне. До удаления Видаля мы держали игру под контролем.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

 
 
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (1)
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БигБосс

Ха-ха-ха. Через Рамоса контролировали? Удаление за 6мин основного времени. Что плакать? Не надо было ноги задевать.

07:39

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