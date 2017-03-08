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Карло Анчелотти: "До пенальти матч с "Арсеналом" складывался непросто"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Арсеналом" (5:1) отметил, что встреча складывалась для его команды непросто, несмотря на крупный итоговый счет. Англичане забили в первом тайме, а мюнхенцы смогли восстановить равновесие только на 55-й минуте с пенальти. Немецкая команда взяла верх по сумме двух встреч и вышла в четвертьфинал.

– До пенальти матч складывался непросто, – приводит официальный сайт УЕФА слова Анчелотти. – Мы слишком раскрылись. Соперник давил, как и ожидалось, а мы допускали несвойственные нам ошибки при игре с мячом.

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