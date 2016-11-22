Карло Анчелотти: "Для победы над "Ростовом" "Бавария" должна выложиться на 100 процентов"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил организованный стиль игры в исполнении российской команды. Специалист подчеркнул, что завтра мюнхенцы выступят лучше, чем в игре 11-го тура чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии" (0:1).

– Будет ли завтрашняя игра сложнее первой?

– "Ростов" – хорошая команда, и нас впечатлила их игра против "Атлетико". Нам придется выложиться на 100 процентов, чтобы победить.

– Вы уже бывали в Ростове с "Ювентусом", какая из этих команд сильнее?

– Совсем другие команды, совсем другой турнир, куда более важный. Мы прилетели, чтобы показать свою лучшую игру.

– Тогда вы были тут в июле с температурой за 30. Что лучше для игры – такая жара или нынешний холод?

– Нам приходится играть, невзирая на погоду. Если вы сконцентрированы на игре, то для вас все это не имеет значения.

– Планируете ли вы когда-нибудь работать в сборной?

– Пока что я предпочитаю тренировать "Баварию". Мне интереснее работать каждый день, а такую возможность дает только клуб.

– Против "Ростова", который предпочитает играть в оборонительный футбол, будет ли у вас иная тактика, чем против "Боруссии"?

– Мы играли с клубом из Дортмунда в три нападающих – Левандовски, Мюллером и Рибери, и завтра планируем придерживаться той же тактики.

– Похож ли "Ростов" на какую-то из команд бундеслиги?

– Сложно сравнивать команды из разных лиг. "Ростов" прекрасно организован, дает мало пространства сопернику, хорошо играет в контратаку. С точки зрения организации – отличная команда. Нам нужно сохранять баланс, чтобы избегать контратак.

– После Дортмунда вас сильно критиковали за тактику...

– Мы плохо начали, но после 20 минут уже мы контролировали игру и старались сравнять счет. В целом, мы выглядели неплохо. Чтобы анализировать ту игру, надо иметь холодную голову, а не смотреть только на результат. Уверен, что завтра мы будем выглядеть лучше.

– Вы легко выиграли у "Ростова" первую игру. Как вы готовились к этой и смотрели ли, например, последние игры "Ростова"?

– Прежде всего, это не было так просто. Полчаса было равенство, а с "Атлетико" "Ростов" вообще не заслуживал поражения. Разумеется, нам нужна серьезная подготовка к завтрашнему матчу. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)