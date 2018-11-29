Карло Анчелотти: "Црвена Звезда" может обыграть "ПСЖ"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что "Црвена Звезда" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "ПСЖ" может добиться победы. Неаполитанцы обыграли команду из Белграда со счетом 3:1 в игре 5-го тура группового турнира.

– Наше преимущество в группе над "Ливерпулем" меня успокаивает, – цитирует AFP Анчелотти. – Наша игра успокаивает меня еще больше. Мы не проигрывали еще в этом сезоне в Лиге чемпионов и знаем, как грамотно действовать.

В игре с "Ливерпулем" не будем заниматься подсчетами – рассчитываем на победу. Все решится в последнем туре. Думаю, что и "Црвена Звезда" способна победить "ПСЖ". Никто парижанам не гарантировал победу.