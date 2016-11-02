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Карло Анчелотти: "Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов – и это важно"

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Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1) выразил удовлетворение игрой своей команды и результатом встречи. По словам итальянского специалиста, победа мюнхенцев закономерна.

– Матч начался для нас тяжело, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Но мы постепенно вернулись в игру и в конце завоевали заслуженную победу. Было важно контролировать их контратаки, чтобы не потерять уверенность в себе после 0:1. После перерыва мы стали играть быстрее, у нас было больше моментов. Заменами на Комана и Косту я хотел изменить систему, чтобы больше атаковать через фланги. Это было хорошо. Мы квалифицировались в 1/8, и это важно. Теперь у нас осталось два матча, чтобы добиться победы в группе.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2016/11/stimmen-nach-dem-spiel-in-eindhoven

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