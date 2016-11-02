Карло Анчелотти: "Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов – и это важно"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1) выразил удовлетворение игрой своей команды и результатом встречи. По словам итальянского специалиста, победа мюнхенцев закономерна.

– Матч начался для нас тяжело, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Анчелотти. – Но мы постепенно вернулись в игру и в конце завоевали заслуженную победу. Было важно контролировать их контратаки, чтобы не потерять уверенность в себе после 0:1. После перерыва мы стали играть быстрее, у нас было больше моментов. Заменами на Комана и Косту я хотел изменить систему, чтобы больше атаковать через фланги. Это было хорошо. Мы квалифицировались в 1/8, и это важно. Теперь у нас осталось два матча, чтобы добиться победы в группе.